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В Перми приступили к возведению нового бассейна

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В Кировском районе Перми приступили к работам по возведению бассейна на улице Сысольской 10/5, как сообщили в городском управлении капитального строительства. Здание бассейна будет одноэтажным, с цокольным этажом, общая площадь составит 1,5 тысячи квадратных метров. В здании разместятся плавательная чаша 25 на 11 метров и спортивный зал. До завершения всех работ со дня заключения контракта у подрядчика будет ровно год. То есть работы должны быть полностью завершены в 2018 году. Уже сейчас строители приступили к ограждению площадки и заготовке строительных материалов. Это не единственный плавательный бассейн, который будет открыт в следующем году – еще один начали строить в микрорайоне Пролетарский. Так что в 2018 правобережная часть Перми получит сразу 2 новых спортивных сооружения.

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 17.08.2017 в 15:53 в рубрике - Вести Пермь

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