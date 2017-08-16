Пчеловоды собирают медовый урожай

На этой неделе пчелы заканчивают сбор меда и начинают консервацию сот на зиму, самое время пасечникам собрать урожай. Так что самый свежий продукт появляется именно сейчас, в том числе и на прилавках.

В народе существует поверье, что к Медовому спасу мед дозревает. Соты в ульях к середине августа заполнены, и пасечники приступают к сбору меда. Настоящий зрелый мед на вид прозрачный, соломенного или янтарного цвета и с приятным душистым запахом. В нем могут быть небольшие включения от остатков пыльцы, прополиса или перги.

Медовый спас ждут не только пасечники, но и хозяйки. Из свежего сладкого продукта пчеловодства они пекут медовые пряники, блины, пироги, булочки, плюшки с маком. Давно известно, что мёд обладает особой силой и пригоден для лечения многих болезней.

На ярмарке меда, открывшейся в ДК Железнодорожников, представлено более 30 сортов– из биосферного заповедника «Плато-Лагонаки», что на Западном Кавказе в Адыгее. Мед нормализует давление и сон, если есть хотя бы одну чайную ложку в день. Гречишный мед укрепит иммунную систему, кедровую живицу используют как отхаркивающее средство и при головных болях. А уже известный всем мед диких пчел обладает противовоспалительным, противоопухолевым, мочегонным и желчегонным свойством.

До конца августа пасечники будут собирать мед и поставлять на ярмарки, так что у пермяков будет возможность приобрести самый свежий продукт. Выставки-продажи уже вовсю работают в краевой столице, некоторые из них предлагают выгодные акции. Так, в ДКЖ ежедневно до 26 августа при покупке одного килограмма любого меда в подарок каждый получает килограмм цветочного.