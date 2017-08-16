В Уинском районе отремонтируют дороги
Стабильная сотовая связь и доступный интернет на селе и в отдаленных территориях – вот новая приоритетная задача, которую ставят перед властями жители Пермского края. Она добавляется к качественным дорогам и комфортной среде. Интересная беседа получилась в Уинском на встрече жителей со своим представителем в краевом парламенте.
Депутат краевого парламента Олег Третьяков приехал в Уинское обсудить с жителями итоги первого полугодия в масштабах района и края. Ценность, по словам депутата, в возможности прямого диалога - а тем для обсуждения много: медицина, образование и, конечно, дорожный ремонт, который в этом году по своим масштабам серьёзно превосходит предыдущие годы. Уинский район не исключение – в этом году здесь отремонтируют дорог на 25 миллионов рублей.
По словам главы района, в этом году, если взять любое направление, работа ведётся ощутимо активнее, чем это было раньше - что заметили многие жители.
У руководства региона есть видение того, какие изменения должны ощутить жители края, а ключевые слова – качество и доступность, чего часто не хватает. Будь то здравоохранение, образование или, что характерно, как раз для глубинки – давний вопрос с качественной связью.
Если говорить об Уинском районе – в этом году планируется отремонтировать без малого десяток участков дорог, открыть несколько детских площадок, и, самое главное – новый детский сад в районном центре.
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