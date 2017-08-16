ДТП в Перми: виновник выскочил на «красный»
Серьезная авария произошла на перекрестке Шоссе Космонавтов и улицы Леонова в Перми. Здесь столкнулись иномарка и отечественная легковушка. В результате образовалась огромная пробка. По предварительной информации, в ДТП пострадал один человек, автомобили получили сильные механические повреждения. По словам очевидцев, виновником происшествия стал водитель белой «Лады», он выскочил на красный сигнал светофора. Точно такая же авария случилась накануне на перекрестке Попова и Ленина.
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