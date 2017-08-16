История Перми в лицах

В белой гостиной Пермской городской Думы открылась выставка фотопортретов пермяков, чьи дела были наиболее заметными в 19-20 веках. Всего – 22 фотографии, на которых можно узнать изобретателя радио Александра Попова, ректора Пермской медакадемии Евгения Вагнера, конструктора авиадвигателей Павла Соловьёва, предпринимателей и благотворителей Фёдора Каменского и Николая Мешкова. Экспозиция – одно из событий второго исторического форума «Пермь. История города как история горожан». В этот раз форум посвящен 230-летию городской Думы. Завершится он большой осенней конференцией ученых пермских вузов.

Как заявили организаторы, галерею намерены пополнить: в ней, к примеру, нет основателя города Василия Татищева, губернатора Карла Модераха и многих других. Фотоснимков этих известных пермяков попросту не существует, поскольку в их бытность технологию фотографии ещё не разработали. Поэтому начать решили с фотоэкспозиции, а впоследствии дополнить её художественными портретами.