История Перми в лицах
В белой гостиной Пермской городской Думы открылась выставка фотопортретов пермяков, чьи дела были наиболее заметными в 19-20 веках. Всего – 22 фотографии, на которых можно узнать изобретателя радио Александра Попова, ректора Пермской медакадемии Евгения Вагнера, конструктора авиадвигателей Павла Соловьёва, предпринимателей и благотворителей Фёдора Каменского и Николая Мешкова. Экспозиция – одно из событий второго исторического форума «Пермь. История города как история горожан». В этот раз форум посвящен 230-летию городской Думы. Завершится он большой осенней конференцией ученых пермских вузов.
Как заявили организаторы, галерею намерены пополнить: в ней, к примеру, нет основателя города Василия Татищева, губернатора Карла Модераха и многих других. Фотоснимков этих известных пермяков попросту не существует, поскольку в их бытность технологию фотографии ещё не разработали. Поэтому начать решили с фотоэкспозиции, а впоследствии дополнить её художественными портретами.
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