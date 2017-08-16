Медики забыли в голове ребенка ватный тампон
Информационное пространство буквально взорвала история маленького мальчика из села Юрла, в голове которого после операции врачи забыли ватный тампон. Это выяснилось во время другого вмешательства, которое недавно сделали московские специалисты. В данный момент ребенок вместе с мамой находится в одной из пермских больниц, проходит лечение от тяжелого недуга, в связи с которым и была сделана та злополучная операция, а его бабушка ведет переписку с журналистами-исследователями.
Со слов официальных представителей мальчика, тампон оставили врачи Краевой детской клинической больницы. В следственном комитете заявили, что возбуждено уголовное дело. Следователями изъята медицинская документация, после ее анализа будет назначена соответствующая судебная экспертиза.
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