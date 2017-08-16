Детские шалости: как малолетки кладбище разгромили

В Кунгурском районе четверо подростков практически разорили кладбище в селе Филипповка. Несовершеннолетних вандалов нашли быстро. Что толкнуло их на такой поступок?

В небольшом селе новости о разрушенном кладбище, где хоронили тех, кто родился и вырос в Филипповке в последние несколько веков, разлетелись быстро. Родственники и друзья приходят на погост, чтобы проверить, не пострадала ли могила, и находят поломанные надгробия.

Заявление о разрушенном кладбище в полицию принес глава поселения. Вместе с журналистами местной газеты они насчитали больше 50 разрушенных погребений. Четверо подростков в возрасте от 9 до 13 лет уже дали показания.



Могилы на Филипповском кладбище в буквальном смысле этого слова выламывали. Причем там, где не хватало человеческих сил, использовали подручные средства. Рядом с одним из надгробий остался кусок арматуры. По всей видимости, его вставляли в основание и после этого раскачивали тяжелую плиту.

Само Филипповское кладбище сегодня может претендовать еще и на статус самого старого, не только на территории самого села, но и соседнего Кунгура. Здесь могут быть погребены священнослужители и купцы.

Скорее всего, родители подростков отделаются штрафом, а те, кому принадлежат могилы, после оценки ущерба могут подать гражданский иск в суд. Куда сложнее дело обстоит с моральной компенсацией, ее никто не считал и вряд ли сможет выплатить.