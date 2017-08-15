Дошагали до Шагала

В центральном выставочном зале дети смогли поиграть в художников. Малышам были предложены деревянные арт-обьекты в виде домиков из витебского детства Марка Шагала, а ещё фигура самого Шагала и его возлюбленной Бэллы. Кроме того профессиональные пермские художники в процессе помогали детям и рассказывали о цветах, ведь Марк Шагал работал так, чтобы разные краски передавали сказочную атмосферу его сюжетов.

Родители же в это время смогли насладиться выставкой. В экспозиции представлено 64 литографии, иллюстрирующих события Ветхого Завета. Уникальность этой выставки в том, что это первые цветные работы в техники литографии, основателем которой в своё время и выступил известный художник. До него эту технику выполняли только в чёрно-белом цвете.