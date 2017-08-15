ДТП в центре Перми

Серьезная авария произошла на пересечении улиц Ленина и Попова в Перми. Столкновение автомобилей Chevrolet и ВАЗ-2109 случилось около 10:30 утра на одном из самых оживленных перекрестков города. Как рассказал водитель иномарки, он двигался по улице Ленина, когда на красный свет выскочила отечественная легковушка и врезалась в него, после чего перевернулась. В результате пострадал водитель Лады, мужчине повезло – он отделался травмой руки. На месте, естественно, образовалась серьезная пробка.