ДТП в центре Перми
Серьезная авария произошла на пересечении улиц Ленина и Попова в Перми. Столкновение автомобилей Chevrolet и ВАЗ-2109 случилось около 10:30 утра на одном из самых оживленных перекрестков города. Как рассказал водитель иномарки, он двигался по улице Ленина, когда на красный свет выскочила отечественная легковушка и врезалась в него, после чего перевернулась. В результате пострадал водитель Лады, мужчине повезло – он отделался травмой руки. На месте, естественно, образовалась серьезная пробка.
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