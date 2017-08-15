Рэп и зарядка со стражем порядка

Пермские стражи порядка наведались в детский оздоровительный лагерь «Гармония». Однако на полицейскую операцию это не было похоже совсем.

«Зарядка со стражем порядка» – так назвали свою акцию полицейские. Известный уже в Прикамье рэпер из полка ДПС Максим Ощепков спел один из хитов своей группы под названием «Это нормально». Потом ребята разделились на две команды и устроили настоящий танцевальный баттл. А еще к отдыхающим приехал чемпион мира по универсальному бою и чемпион по рукопашному бою, подполковник войск национальной гвардии России Евгений Баловин. Танцевали все, в том числе и служебно-розыскная собака по кличке Марс вместе со своим наставником-кинологом.