Рэп и зарядка со стражем порядка
Пермские стражи порядка наведались в детский оздоровительный лагерь «Гармония». Однако на полицейскую операцию это не было похоже совсем.
«Зарядка со стражем порядка» – так назвали свою акцию полицейские. Известный уже в Прикамье рэпер из полка ДПС Максим Ощепков спел один из хитов своей группы под названием «Это нормально». Потом ребята разделились на две команды и устроили настоящий танцевальный баттл. А еще к отдыхающим приехал чемпион мира по универсальному бою и чемпион по рукопашному бою, подполковник войск национальной гвардии России Евгений Баловин. Танцевали все, в том числе и служебно-розыскная собака по кличке Марс вместе со своим наставником-кинологом.
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