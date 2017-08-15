Депутаты Гордумы оценят готовность школ
Проверкой готовности школ к началу учебного года намерены заняться депутаты Пермской городской думы на ближайшем пленарном заседании. Планируется заслушать доклад профильного заместителя главы Перми. Особое внимание обратить на техническое состояние – обновлены ли «зебры» на подходе к зданию, вывешены ли соответствующие знаки дорожного движения, – и кадровую политику – успели ли учебные заведения набрать всех необходимых педагогов. Кроме того, рассмотрят парламентарии изменения в бюджет, назначение Виктора Агеева на должность первого заместителя мэра города, финансирование питания детей из малоимущих семей, обучающихся в частных школах.
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