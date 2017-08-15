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Лучшая многодетная семья живет в Кудымкаре

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Семья Гатаулиных-Плотниковых из Кудымкара признана лучшей многодетной семьей России и должна готовиться к поездке в Москву – на награждение.

Кадры презентационного ролика семьи Гатаулиных. В форме спектакля показывают, как живет семья из семи человек. На всероссийском конкурсе «Семья года» они стали первыми.

Каждую пятницу после работы большой семьей выезжают за город на ферму. Собирают урожай - кабачки, капусту, помидоры, огурцы. В хозяйстве целая свиноферма, коровы, куры. Ферма - почти три гектара. Сами косят сено, делают заготовку кормов на зиму.

семья

В семье Гатаулиных трое родных детей и две приемные племянницы, которые уже давно стали членами семьи. В конкурсе "Семья года" участвуют второй год подряд, в прошлом году стали лучшими на краевом этапе, заняли первое место в номинации «Лучшее подворное хозяйство», а в этом году на всероссийском конкурсе заняли первое место в номинации «Лучшая многодетная семья». Всего на конкурсе принимали участие более трехсот семей в пяти номинациях, из 37 регионов России.

Победители из Кудымкара до конца осени планируют завершить огородный сезон, а после  будут готовиться к поездке в Москву, где 23 ноября состоится торжественное награждение. Дети мечтают встретиться с президентом.

Метки: в Пермском крае, в Кудымкаре, Общество

Опубликовано: 15.08.2017 в 10:35 в рубрике - Вести Пермь

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