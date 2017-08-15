10 дней без газа
Без газа осталась часть домов Индустриального района Перми. Отключение плановое – продлится до 23 августа, но масштабное. Без «голубого топлива» остались 7 домов по улице Экскаваторной, один – на Шоссе Космонавтов – это многоквартирные. А в частном секторе отключены аж 377 домовладений, и еще 33 коммерческих предприятия. На контроль ситуацию с отключением взяло краевое управление МЧС, а газовики сообщили, что их специалисты постараются завершить работы раньше заявленного срока.
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