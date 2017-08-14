Пермские меломаны спешат купить музыкальные абонементы

Пермская филармония приглашает на традиционную продажу абонементов. Она стартует 15 августа в Органном концертном зале и продлится до 15 сентября. На 82 концертный сезон представлено 20 абонементных циклов для любителей симфонической, органной, фортепианной, камерной, джазовой, народной, духовной музыки, вокального и хорового пения, рассчитанных на самый разный слушательский интерес, социальные и возрастные группы. В ряду исполнителей – выдающиеся звезды мирового уровня, легенды и новые имена российской классической музыки, творческие коллективы и солисты филармонии. В этом сезоне пользователи сайта впервые имеют возможность заказать абонемент онлайн. Это удобный сервис по выбору абонементных циклов или созданию «личного» абонемента, который можно составить на свой вкус из не менее чем 5 концертов сезона.