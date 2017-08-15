Газ без договора - вне закона

Сотрудники компании «Газпром межрегионгаз Пермь» перекрыли доступ «голубого топлива» в 5 многоквартирных домов в краевой столице и заявили, что в очереди на отключение стоят еще 50 жилых объектов. Причина жестких санкций – отсутствие общедомового договора на обслуживание газового оборудования. Люди и рады бы подписать бумаги, но газовики соглашение заключать согласны только с коммунальщиками.

Несколько поворотов газового ключа – и дом на Менжинского, 43 остался без газа. Свои действия в газовой службе объясняют просто – всё согласно букве закона. У дома нет договора на обслуживание внутридомового газового оборудования. Проще говоря, на газовые трубы в подъезде никто не отвечает.

Граница ответственности достаточно четкая. У каждого жильца есть свой договор на обслуживание внутриквартирного газового оборудования: газовая плита, колонка и так далее. А труба, оказывается, бесхозная. А этого с газом быть не должно.

Как говорят в газовой службе, жильцов предупреждали заранее. Объявление висит давно, да и почтой их уведомляли. Только вот жители уверяют, что никаких писем не получали. А когда пришли разбираться, оказалось, что договор должны заключать вовсе не они, а управляющая компания.

От газоснабжения только сегодня в Перми отключили 5 многоквартирных домов. По всему краю на очереди около 50, у них причина одна – нет договоров. Всем, кто попал в «черный список», теперь стоит спросить со своей управляющей компании. А в случае крайней необходимости – провести общее собрание, выбрать старшего по дому, и уже от его имени заключить договор на обслуживание.