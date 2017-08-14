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Смирный и его друзья

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музыканты

Пермский «Сказариум» в очередной раз порадовал пермяков ещё одним бесплатным концертом. На этот раз это была группы «Смирный и его друзья». Солист и вокалист группы Александр Смирнов. Многие могут помнить его по команде КВН «Парма» или работам на телевидении. А кое-кто может припомнить его и по ролям в Пермском ТЮЗе.

Всего музыканты под предводительством певца и актёра исполнили в павильоне «Сказариум» 17 песен. Все они собственного сочинения и все совершенно разные, как по стилю, так и по темам. Начав концерт с песни про лето, которого никто не видит, музыканты продолжили развесёлой песней про человека без определённого места жительства.

Заканчивали же музыканты темами более серьёзными о превратностях бытия. Все песни были исполнены с невероятным артистизмом солиста и виртуозностью музыкантов, которых, к слову сказать, Александр Смирнов выбирал сам, и каждый из них лучший в игре на своём музыкальном инструменте.

 

 

Метки: в Перми, Общество, Культура

Опубликовано: 14.08.2017 в 17:31 в рубрике - Вести Пермь

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