Смирный и его друзья
Пермский «Сказариум» в очередной раз порадовал пермяков ещё одним бесплатным концертом. На этот раз это была группы «Смирный и его друзья». Солист и вокалист группы Александр Смирнов. Многие могут помнить его по команде КВН «Парма» или работам на телевидении. А кое-кто может припомнить его и по ролям в Пермском ТЮЗе.
Всего музыканты под предводительством певца и актёра исполнили в павильоне «Сказариум» 17 песен. Все они собственного сочинения и все совершенно разные, как по стилю, так и по темам. Начав концерт с песни про лето, которого никто не видит, музыканты продолжили развесёлой песней про человека без определённого места жительства.
Заканчивали же музыканты темами более серьёзными о превратностях бытия. Все песни были исполнены с невероятным артистизмом солиста и виртуозностью музыкантов, которых, к слову сказать, Александр Смирнов выбирал сам, и каждый из них лучший в игре на своём музыкальном инструменте.
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