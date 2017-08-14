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← В Перми начали сносить дом на Лебедева

Футбол укрепляет международные отношения

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футбол

Соревнования, в которых не было проигравших. В Прикамье состоялся турнир «Кубок Дружбы». Приглашёнными гостями стали юные футболисты из Оксфорда. Английская юношеская команда клуба «East Oxford United» гостит в пермском футбольном лагере «Лесная сказка». Полуфинальные и финальные игры фактически международного турнира сыграли на стадионе «Молния».

Лукавый взгляд, белозубая улыбка на камеру – желание нравиться на всех языках звучит одинаково. В Перми гостят юные футболисты из Оксфорда. Ребята проводят в Прикамье тренировки и матчи со сверстниками, в рамках культурной программы знакомятся с Пермским краем.

Гости отметили отличную физическую подготовку прикамских мальчишек. От души пожелали большего внимания к детскому футболу на государственном уровне.

турнир

В турнире Кубок Дружбы играют 12 команд. Краевые сборные мальчишек 12-14 лет. Принимающая сторона – пермская СДЮСШОР по футболу, дружественный турнир проводит уже 2 раз. Это часть программы профильного летнего лагеря «Лесная сказка» в Краснокамском районе. Лысьва стала победителем турнира. ДЮСШ Закамск – вторые, бронза – у СДЮСШОР 2003 года. Желание присоединиться к проекту летнего лагеря уже выразили представители консульств из других городов-побратимов.

Гости из Оксфорда признались, что серьёзно опасались поездки в Россию. Но здесь уже на месте пермское гостеприимство, конечно, изменило их мнение. Так что, можно сказать, что наш город внёс серьёзную лепту в укрепление международных отношений.

 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Спорт, В мире

Опубликовано: 14.08.2017 в 14:37 в рубрике - Вести Пермь

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