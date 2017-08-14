В Перми начали сносить дом на Лебедева
В Перми начали сносить четырехэтажный дом на улице Лебедева, 14. Здание признали аварийным еще в 2012 году. Как рассказали в городском управлении жилищных отношений, на данный момент это самый крупный и сложный объект. Подрядчику предстоит разбирать конструкцию вручную. В Перми с начала года снесли 35 аварийных домов, за счет городского бюджета – 11. Остальные сносили застройщики. До конца года муниципалитету предстоит разобрать еще 20 домов.
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