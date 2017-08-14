Названы районы, которые кишат клещами

13200 жителей Пермского края пострадали от укусов клещей в этом сезоне. Это только официальная статистика Роспотребнадзора. В ведомстве обобщили данные и определили районы, где активность опасных кровососущих наиболее высока – это связано с количеством обратившихся в больницы с укусами. Неблагоприятными признаны Очерский, Усольский, Суксунский, Верещагинский, Карагайский, Чернушинский, Еловский, Уинский районы и Коми-Пермяцкий округ. В Пермском районе опасаться стоит лесов в Кукуштане, Янычах, Жебреях и Алешихе. По самым свежим данным, вирус клещевого энцефалита обнаружен у 324 пациентов, случаев заболевания боррелиозом установлено 2739.