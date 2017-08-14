Раненого лесника эвакуировали вертолетом

В Перми врачи борются за жизнь лесника, которого эвакуировали на вертолете с помощью санитарной авиации. Спасателей вызвали после того, как отец нашел его с ножевым ранением на территории Вишерского заповедника возле границы с республикой Коми. На север Прикамья был отправлен вертолет МИ-2 с врачом Центра медицины катастроф и двумя спасателями на борту. Они долетели до Ныроба, где пересели на другой, более мощный вертолет МИ-8. Лесник был госпитализирован в Соликамскую больницу. Из Перми к этому времени уже прибыли хирурги. После проведенного обследования пациент был прооперирован. Сейчас он переведен из реанимации в обычное отделение и идет на поправку.