Раненого лесника эвакуировали вертолетом
В Перми врачи борются за жизнь лесника, которого эвакуировали на вертолете с помощью санитарной авиации. Спасателей вызвали после того, как отец нашел его с ножевым ранением на территории Вишерского заповедника возле границы с республикой Коми. На север Прикамья был отправлен вертолет МИ-2 с врачом Центра медицины катастроф и двумя спасателями на борту. Они долетели до Ныроба, где пересели на другой, более мощный вертолет МИ-8. Лесник был госпитализирован в Соликамскую больницу. Из Перми к этому времени уже прибыли хирурги. После проведенного обследования пациент был прооперирован. Сейчас он переведен из реанимации в обычное отделение и идет на поправку.
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