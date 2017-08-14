В Сылве пьяный водитель сбил велосипедиста

В Прикамье прохожие задержали пьяного водителя, который сбил подростка. 16-летний велосипедист скончался на месте аварии. ДТП произошло в поселке Сылва. 24-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ 12 модели, наехал на велосипедиста. Как выяснилось позже, автовладелец находился в состоянии алкогольного опьянения. Очевидцы не дали ему покинуть место происшествия. Сейчас возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.