В Сылве пьяный водитель сбил велосипедиста
В Прикамье прохожие задержали пьяного водителя, который сбил подростка. 16-летний велосипедист скончался на месте аварии. ДТП произошло в поселке Сылва. 24-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ 12 модели, наехал на велосипедиста. Как выяснилось позже, автовладелец находился в состоянии алкогольного опьянения. Очевидцы не дали ему покинуть место происшествия. Сейчас возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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