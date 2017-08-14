Время умерить аппетиты

Представитель Федерального управления антимонопольной службы Дмитрий Махонин в Перми заявил о том, что ведомство будет добиваться снижения тарифа на газ на 5 %. Решение принято после недавней победы, когда ФАС удалось заблокировать попытку «Газпром межрегионгаз Пермь» увеличить среднегодовую плату потребителей за услуги более чем на 30 %. Как рассказал господин Махонин, антимонопольщики выявили, что в новый тариф пытались внести траты компании на медицинское страхование, командировки и даже рекламу.