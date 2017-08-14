Полный грузовик помощи

Грузовик помощи проехал по всему городу, делая остановки. Волонтеры из фонда «Я помогаю детям» поставили цель собрать целый грузовик канцелярских товаров, которые потом передадут детям, находящимся в социально опасном положении. Все это пригодится ребятам на уроках, а их родителям и опекунам будет легче собрать детей в школу. Сейчас в списке благотворителей около 2 тысяч детей. От неравнодушных граждан в первую очередь ждут тетради, ручки, карандаши, краски, портфели.