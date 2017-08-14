«Игра престолов»: почему хорошие умирают первыми

Всеобщее увлечение докатилось и до преподавательского состава Пермского университета. Правда, аудиторию они себе нашли не в вузе, а на эспланаде – от слушателей отбоя не было. Так бы на официальных лекциях. А все потому, что тему выбрали злободневную.

«Игра престолов» – уникальный сериал. Дело даже не в том, что он интересный, атмосферный, высокобюджетный и невероятно популярный. Зритель никогда не догадывается, когда автор решит убить и вывести из сюжета, казалось бы, главного и положительного персонажа.

Попытаться раскрыть главную тайну цикла романов, по которым снят сериал: почему автор расправляется с самыми лучшими персонажами – сегодня постарались профессора Пермского классического университета. Прямо на эспланаде они провели лекцию «Все мы Ланнистеры и Старки, или Почему хорошие умирают первыми».

Связи между политическими решениями героев и их религиозными убеждениями разбирала старший преподаватель кафедры политических наук ПГНИУ Светлана Титова, которая призналась, что часто приводит примеры из сериала на лекциях у своих студентов, чтобы те легче усваивали материал.

Судя по тому, какой ажиотаж вызвали лекции по «Игре престолов», преподаватели обещали подумать о том, чтобы проводить такие мероприятия для студентов регулярно.