Святой источник Трифона Вятского преобразился до неузнаваемости

В окрестностях Перми на Гляденовской горе завершилась вторая смена волонтерского лагеря молодых специалистов «ЛУКОЙЛа». Каждое лето таких смен несколько – в своё время инициативу молодёжи поддержало руководство, и проект заработал - ребята ездят в несколько смен, чтобы облагородить почитаемое место.

Впервые молодые нефтяники разбили палаточный лагерь у подножия Гляденовской горы в 2013 году, чтобы привести в порядок место паломничества верующих.

С того момента место изменилось основательно - появились часовня, купель, дом для паломников. Было использовано более десятка тонн тротуарного камня, чтобы выложить центральную площадку и все дорожки.



Что касается самого места, - именно здесь, в пещере, на склоне горы жил святой Трифон Вятский, которого называют так, потому что скончался он в Вятке, но большую часть жизни провёл на пермской земле. Жители края и других регионов приезжают сюда, кто-то из интереса, кто-то набрать воды и попросить помощи у святого.

Есть ещё одно место, где помогают лукойловские волонтёры - это Свято-Троицкий храм в Нижних Муллах старинной постройки. За время проведения волонтёрских смен у храма и на источнике поработало почти 400 человек.