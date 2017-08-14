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На главную - Вести Пермь

← В Прикамье реанимируют программу газификации

Ипотека становится доступнее

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ипотека

Ипотека становится доступнее. «Сбербанк» снижает процентные ставки по жилищным кредитам, а также уменьшает минимальный размер первоначального взноса. Новые ставки ипотеки для новостроек теперь начинаются с 7,4 %, на вторичном рынке – с 8,9 %. Первоначальный взнос составляет 15 % от суммы по продукту приобретения готового жилья. И это при том, что в начале лета «Сбербанк» уже зафиксировал рекорд по суммам выданных кредитов. За май, июнь - 154 миллиарда рублей. Такой всплеск активности эксперты объясняют идеальным соотношением ставок и цен на недвижимость. Процент по ипотеке на сегодня максимально выгодный за все время существования ипотеки в России.

 

 

Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае, Деньги

Опубликовано: 14.08.2017 в 10:35 в рубрике - Вести Пермь

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