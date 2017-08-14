В Прикамье реанимируют программу газификации

Часть стоимости подключения дома к газовой трубе краевые власти предлагают компенсировать для незащищенных слоев населения – для пенсионеров или многодетных. Об этом было заявлено в Еловском районе, где торжественно завершили еще один этап газификации села.

Этого момента больше тысячи жителей села Дуброво Еловского района ждали пять лет. В торжественной обстановке пускают газ. В перспективе после строительства котельной перевести на газ и отопление все соцобъекты села.

В Дуброво около 500 домов. 54 к газу уже подключены. Рядом в Шульдихе - 16. На сегодняшний день газифицирована только одна половина Дуброво, вторая часть села должна получить «голубое топливо» в следующем или в 2019 году.

Последние семь лет программа газификации села в Прикамье фактически не работала. 17 тысяч жителей оставались без «голубого топлива». Упущенное планируют наверстать. По итогам встречи временно исполняющего обязанности губернатора Максима Решетникова с руководством «Газпрома» компанией выделено 4 миллиарда рублей.

Программа газификации реанимирована, принимаются все меры для того, чтобы те газопроводы, которые изначально планировалось построить, но не были построены, вводились максимально быстрыми темпами.

Еще одна проблема - стоимость подключения дома к газу. Около 100 тысяч рублей на сегодня. Главой региона предложено компенсировать до 40 тысяч пенсионерам, многодетным и малоимущим семьям, инвалидам, семьям с детьми инвалидами. Депутаты краевого парламента готовы поддержать инициативу.