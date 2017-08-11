Пермское оптоволокно полетит в Космос
Пермский край станет самым крупным поставщиком оптоволокна в России. Волокно будет применяться при разработке и добыче полезных ископаемых, мониторинге технического состояния важных инженерных объектов и для передачи информации на борту космических аппаратов. Переход на оптическое волокно позволит не только увеличить скорость и объем передаваемой информации, но и снизить вес летательного аппарата. Новый продукт пермского предприятия заместит на российском рынке 90–100 % используемых сегодня импортных аналогов. Проект получит поддержку федерального бюджета, сообщает «Российская газета».
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