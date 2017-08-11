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← В школах Перми завершается прием в первые классы

Пермское оптоволокно полетит в Космос

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Пермский край станет самым крупным поставщиком оптоволокна в России. Волокно будет применяться при разработке и добыче полезных ископаемых, мониторинге технического состояния важных инженерных объектов и для передачи информации на борту космических аппаратов. Переход на оптическое волокно позволит не только увеличить скорость и объем передаваемой информации, но и снизить вес летательного аппарата. Новый продукт пермского предприятия заместит на российском рынке 90–100 % используемых сегодня импортных аналогов. Проект получит поддержку федерального бюджета, сообщает «Российская газета».

 

Метки: в Перми, Общество, Экономика

Опубликовано: 11.08.2017 в 15:36 в рубрике - Вести Пермь

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