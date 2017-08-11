В школах Перми завершается прием в первые классы. В настоящее время свободные места для первоклассников остаются в отдельных школах Кировского и Индустриального районов. Самое большое количество первоклассников принято в начальную школу «Мультипарк» Дзержинского района – 300 человек. В этом же районе более 200 первоклассников будут обучаться в школах № 44 и № 59. В Индустриальном районе более 200 ребят пойдут в 1 класс в лицей № 8 и школу «Петролеум+», в Свердловском – в школу № 82, в Кировском – в школах № 19 и № 64. Одной из основных задач для родителей первоклассников является не только подача заявления о приеме ребенка в выбранное образовательное учреждение, но и подготовка ребенка к школе. Психологи утверждают, что переход из детского сада в школу – это важная ступень в жизни детей.