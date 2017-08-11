В Перми презентовали новый роман «Последние»

В Перми в Центральной городской библиотеке имени Пушкина состоялась встреча с писательницей Любовью Соколовой и презентация ее нового романа «Последние».

События в романе «Последние» охватывают период с 1900 по 2002 годы. Герои живут в Санкт-Петербурге, в Карелии и на Урале, в Берлине, Париже и Дюссельдорфе. В центре повествования переплетение судеб двух семейных династий – русской и русских немцев.

Любовь Соколова, автор романа «Последние»: "Это просто очень интересный народ, сильно пострадавший просто за принадлежность к этой национальности".

Изначально Любовь Юрьевна задумала писать роман об автомобилистах 20 века. Но совершенно случайно в её руки попались лагерные воспоминания инженера Якова Фогельгезана. И именно тогда она решила художественно оформить исторический факт пребывания немецкой диаспоры в нашей стране, особенно в начале 20 века.

В романе всего 39 героев. У всех у них есть свои прототипы. Русские – это те люди, которых Любовь Юрьевна знала с детства, а немцы были описаны в воспоминаниях Якова Фогельгезана.

Юлий Ворожцова, издатель: "Так, как пишет Соколова, что касается языка, это можно зачитаться. У неё очень лёгкий слог, у неё очень яркие образы, красивые и глубокие сравнения. И, поскольку в прошлом она журналист, и у неё очень скрупулёзное отношение к теме, она не может обманывать читателя. Вымысла очень мало в книге".

Любовь Соколова – известный пермский журналист. Много лет она проработала и на пермском телевидении, и в пермских газетах и журналах. Всё это время она имела дело с фактами, поэтому и все исторические детали, которых она касалась в своём произведении, точны. Писательница в шутку называет это профдеформацией.

Любовь Соколова, автор романа «Последние»: "Если мне там нужно было придумать, в каком платье была нянька, то я прочитала несколько статей о моде 30-х годов, и я пришла к выводу, что это муслиновое платье".

В книге переплелись судьбы двух народов. Кому из них жилось тяжелее в это время, большой вопрос. И автор не занимает ничью сторону, ведь в 20 веке нелегко было всем, и это не зависело от национальности, просто время было такое. А вот почему так сложилось, об этом мы узнаем только в будущем.