В Пермском крае новый мастер спорта по киокусинкай. Приказом Минспорта России звание присвоено Алине Кабишевой из Лысьвы. Других прикамцев-победителей и призёров чемпионатов Мира и Европы по каратэ киокусинкай поздравил Министр физкультуры, спорта и туризма Пермского края Олег Глызин.

Сезон для спортсменов киокусинкай выдался продуктивным. Только на последних континентальных стартах в Болгарии их усилиями завоёвано 9 медалей: 4 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовые медали. Сборную России в солнечной Варне возглавил заслуженный тренер России, обладатель 6 дана пермяк Александр Алымов.

Олег Глызин, министр физической культуры и спорта Пермского края: "Является одной из сильнейших в мире. Мы мутузим всех, это очень хорошо. Спасибо тренерскому составу, это их работа, их вклад в вас. Вам побед, вам успехов, слушайтесь тренерский состав".

Пермяки, завоевавшие для национальной команды медали различного достоинства: в кумитэ: Владимир Еськов, Сергей Карналь, Даниил Кучукбаев и Игорь Титков. В ката на пьедестал поднимались: Екатерина Костяева, В. Балабанова, Денис Кухарев, Маргарита Суворова и Ангелина Свердлова. Медали международных соревнований есть в копилке спортсменов из других городов Прикамья – Нытвы, Березников и Чайковского.

Алексей Галиев, МС, Чемпион Европы до 80 кг: "В первый день, когда ребята стали чемпионами, соответственно подводить страну было нельзя. Мне первый раз выпал шанс поехать на Европу среди мужчин. Хотелось выступить достойно. Было 5 поединков: первый с украинцем, второй с чехом, за выход в полуфинал мне попался испанец, упертый, опытный боец. Но поддержка со стороны мотивирующего тренера мне дала сделать шаг вперед, и в полуфинале я встретился с испанцем, но бой закончил быстро – за секунд 20. А в финале встретился с русским бойцом, с которым уже встречался, и в основное время выиграл".

Повышение из категории юношей во взрослую Андрей Лузин отметил "золотом" главного старта года – Чемпионата мира на родине киокусинкай в Токио. Пройдя через сито отечественных отборов, представитель Чайковского не оставил шансов своим заморским соперникам в весовой категории до 90 килограммов.

Андрей Лузин, МС, победитель Чемпионата мира 2017 (г. Чайковский): "Из России я стал единственным чемпионом. Сами соревнования проходят в один день. Отбираются только 8 человек со всего мира – самые лучшие. Даже не так сложно выиграть этот чемпионат, как попасть. У нас в России только 2 организации и от каждой организации попадает только один человек. А Россия является сильнейшей страной, у нас берут только первые номера".

Летний отдых, а точнее сборы и тренировочные лагеря уже скоро подойдут к концу. Новый соревновательный сезон стартует в сентябре. Эстафету Всероссийского турнира в Анапе подхватят октябрьские Чемпионат и Первенство России. И это повод ждать новых наград от прикамских киокусинкай каратистов.