В Перми стартовал турнир «Кубок Дружбы», приглашёнными гостями которого стали юные футболисты из Оксфорда. Английская юношеская команда клуба «East Oxford United» гостит в Перми в летнем футбольном лагере «Лесная сказка». Ребята проводят в Прикамье тренировки и матчи со сверстниками, в рамках культурной программы знакомятся с Пермским краем. 11 августа на стадионе «Молния» пройдут полуфинальные и финальные игры турнира по футболу «Кубок Дружбы» с участием 15 команд юношей из Пермского края и коллектива из Оксфорда. Игру планируют посетить представители Генерального Консульства Великобритании в Екатеринбурге.