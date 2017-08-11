В Перми стартовал турнир «Кубок Дружбы»
В Перми стартовал турнир «Кубок Дружбы», приглашёнными гостями которого стали юные футболисты из Оксфорда. Английская юношеская команда клуба «East Oxford United» гостит в Перми в летнем футбольном лагере «Лесная сказка». Ребята проводят в Прикамье тренировки и матчи со сверстниками, в рамках культурной программы знакомятся с Пермским краем. 11 августа на стадионе «Молния» пройдут полуфинальные и финальные игры турнира по футболу «Кубок Дружбы» с участием 15 команд юношей из Пермского края и коллектива из Оксфорда. Игру планируют посетить представители Генерального Консульства Великобритании в Екатеринбурге.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Соликамске подросток на байке протаранил иномарку
Лошадь отделалась нелегким испугом
Бригады «скорой» пересаживаются в новые кареты
По улицам Перми проедет Грузовик помощи
Пермские школы к Дню знаний готовы
198 семей переедут в новый муниципальный дом
Учёные забраковали воду из скважин
Режим ЧС готовятся объявить в Пермском крае
Газовый ультиматум: Как не попасть под санкции?
Анестезиолог из Кизела осужден за убийство беременной любовницы
Добавить комментарий: