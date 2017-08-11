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← В Соликамске подросток на байке протаранил иномарку

В Перми стартовал турнир «Кубок Дружбы»

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В Перми стартовал турнир «Кубок Дружбы», приглашёнными гостями которого стали юные футболисты из Оксфорда. Английская юношеская команда клуба «East Oxford United» гостит в Перми в летнем футбольном лагере «Лесная сказка». Ребята проводят в Прикамье тренировки и матчи со сверстниками, в рамках культурной программы знакомятся с Пермским краем. 11 августа на стадионе «Молния» пройдут полуфинальные и финальные игры турнира по футболу «Кубок Дружбы» с участием 15 команд юношей из Пермского края и коллектива из Оксфорда. Игру планируют посетить представители Генерального Консульства Великобритании в Екатеринбурге.

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Опубликовано: 11.08.2017 в 13:09 в рубрике - Вести Пермь

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← В Соликамске подросток на байке протаранил иномарку

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