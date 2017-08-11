В Соликамске подросток на байке протаранил иномарку

В Соликамске подросток на байке без прав протаранил иномарку. В результате ДТП юноша получил серьезные травмы. По данным ГИБДД, дорожно-транспортное происшествие произошло прямо в центре города. 16-летний водитель мотоцикла Suzuki пошел на обгон и столкнулся с Nissan. В законе закреплено, управлять мотоциклом можно только при достижении 18-летнего возраста, скутером – с 16 лет и только при наличии водительского удостоверения.

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю: "16-летний подросток, не имеющий права управления, двигался на незарегистрированном в установленном порядке мотоцикле Suzuki по улице Всеобуча со стороны улицы Энергетиков в направлении улицы Карналлитовая. По предварительной информации, он нарушил пункт ПДД, запрещающий водителю выполнять обгон в случае, если транспортное средство, движущееся впереди по той же полосе, подало сигнал поворота налево".