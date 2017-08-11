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Лошадь отделалась нелегким испугом
В Березниках верховое животное закатило истерику прямо на пешеходном переходе. Так что необычное поведение животного попало в кадр видеорегистратора. На записи видно, как лошадь останавливается на середине «зебры» и отказывается продолжить путь. В этот момент для автомобилей загорается зеленый свет, водители начинают движение, животное еще больше нервничает и начинает брыкаться. Все происходит в течение 5 минут. В конце концов, лошадь все-таки удалось уговорить уйти с проезжей части.
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