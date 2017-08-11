Бригады «скорой» пересаживаются в новые кареты

Новые кареты скорой помощи из последнего пополнения парка приступили к работе. В августе в Пермь прибыли 35 машин на базе Ford Transit. Именно с Перми начинается масштабное обновление скорых. Как это работает?

Это один из стандартных выездов реанимационной бригады Натальи Козенкиной, но сегодня - на новом автомобиле.

Наталья Козенкина, анестезиолог-реаниматолог: "У нас есть многофункциональность кресел, я могу работать с пациентом на период интубации".

Плюс к тому - расположение полок, порог, удобный для пожилых пациентов. Водитель разбирается в системе кондиционирования: теперь прогреть или охладить салон можно в считанные минуты.

Все это – требования нового ГОСТа. На подстанции Индустриального района, по словам руководителя, им теперь соответствует весь автопарк.

Сергей Юдин, заведующий подстанцией «Скорой медицинской помощи» Индустриального района г. Перми: "Получили мы 11 машин, одна из них специализированная. Соответствуют европейским стандартам".

Это особенно заметно на контрасте со старыми автомобилями «Скорой»: в таком виде они «дорабатывают» на центральной подстанции.

Зимой в Полазне прогнившие пороги приходилось затыкать старой одеждой.

В Гремячинске весной и осенью врачи в дополнение к чемоданчику берут цепи для буксующих колес. И вместо 10 минут добираются как минимум полчаса.

Владимир Мушарадский, фельдшер неотложной помощи ГБУЗ ПК «Гремячинская ЦРБ»: "Машины сыпятся, и все хуже и хуже. Ломаются чаще и ремонтируются дольше".

Всего по краю 205 бригад «Скорой»: первой шаг вперед сделала Пермь – в июле городские подстанции получили 52 новых «Газели», в августе - 35 машин на базе Ford Transit.