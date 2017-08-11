Пермские школы к Дню знаний готовы

В Перми завершили приемку школ и детских садов к новому учебному году. Всего проверили 284 учебных заведения. В центре внимания – соблюдение требований пожарной и антитеррористической безопасности, а также санитарных правил. Требование времени – здание каждой школы должно быть огорожено. Также обязательна и система видеонаблюдения. В состав комиссии вошли представители МЧС, Роспотребнадзора, ФСБ, ГИБДД, а также управления образования. В нынешнем году новых правил к организации учебного пространства не было. Мебель, где необходимо, заменили на новую, компьютерная техника соответствует нормативам, во многих помещениях сделан косметический ремонт. В целом учреждения готовы встретить детей 1 сентября.

Рената Шарипова, начальник управления имущественным комплексом департамента образования администрации Перми: "Выявлялись мелкие нарушения, но которые устранялись тут же на месте, в этот же день приемки. Ну, целостность стекольного полотна – на окне или на двери, тут же учреждение меняло, и тут же нарушения устранялись".