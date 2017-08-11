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198 семей переедут в новый муниципальный дом

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дом

В новый муниципальный дом в Перми вскоре переедут 198 семей. Все они – участники городской программы по расселению ветхого и аварийного жилья. Дом строится с опережением графика, строители заканчивают отделку подъездов.

Второй муниципальный дом от «ПЗСП» на Баранчинской, 10 возводится в рамках городской программы по расселению из ветхого и аварийного жилья. Сюда в скором времени переедут еще 198 семей. На данный момент строители заканчивают отделку последних двух подъездов. Сейчас здесь работают штукатуры и маляры, а также проводятся работы по подключению дома к водоснабжению.

Николай Демкин, генеральный директор АО «ПЗСП»: "Дом мы будем сдавать точно с опережением сроков. Уровень готовности объекта очень высокий".

В целом в Перми за 2017 год уже более 400 семей получили новое жилье. На эти цели городские власти ежегодно выделяют порядка миллиарда рублей. Ход строительства муниципального дома контролирует лично глава Перми Дмитрий Самойлов.

Дмитрий Самойлов, глава г. Перми: "Проекты планировки нас устраивают. За счет того, что застройщик выигрывает конкурс с хорошей экономией бюджетных средств, мы понимаем, что практика должна быть продолжена. Это вызов номер один для города – расселение ветхого и аварийного жилья".

Также в администрации отметили, что эти квартиры спроектированы специально под нужны муниципалитета – именно той площади, которая необходима для предоставления жилья. По традиции «ПЗСП» дом будет сдан и с благоустроенной территорией. Возле дома появится детская площадка и автопарковочные места. Также будет предусмотрена и гостевая парковка, в том числе и для людей с ограниченными возможностями.

Согласно контракту этот дом на Баранчинской должны сдать в декабре, но, по словам подрядчика, это произойдет раньше. В сентябре дом будет готов к сдаче и работе приемочной комиссии. 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 11.08.2017 в 10:53 в рубрике - Вести Пермь

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