По улицам Перми проедет Грузовик помощи
Пермяки могут помочь нуждающимся детям, подарив им карандаши и тетради к новому учебному году. Для этого по городу будет курсировать фирменный грузовик фонда «Я помогаю детям». «Принимаем всё - от ластиков и линеек до рюкзаков и школьной формы», – сообщают организаторы. С полудня и до 20 часов грузовик можно будет встретить возле ротонды в Парке имени Горького.
В пятницу в Парке каждый сможет сделать не только доброе дело, но и сесть за парту, поиграть в классики и даже подергать одноклассницу за косы.
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