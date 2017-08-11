По улицам Перми проедет Грузовик помощи

Пермяки могут помочь нуждающимся детям, подарив им карандаши и тетради к новому учебному году. Для этого по городу будет курсировать фирменный грузовик фонда «Я помогаю детям». «Принимаем всё - от ластиков и линеек до рюкзаков и школьной формы», – сообщают организаторы. С полудня и до 20 часов грузовик можно будет встретить возле ротонды в Парке имени Горького.

В пятницу в Парке каждый сможет сделать не только доброе дело, но и сесть за парту, поиграть в классики и даже подергать одноклассницу за косы.