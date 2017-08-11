Учёные забраковали воду из скважин

В Перми вода в 80 % водозаборных скважин не пригодна для питья. К такому выводу пришли ученые из Пермского классического университета.

«Многие считают, что подземная вода значительно лучше по качеству, чем водопроводная, но это не так. Мы установили, что вода в большинстве скважин не пригодна для питья по таким показателям как минерализация, общая жесткость, в ней превышено содержание сульфатов, хлоридов, нитратов, нитритов, магния и общего железа», – говорит кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры динамической геологии и гидрогеологии Пермского университета Ирина Щукова.

В Пермском районе ситуация несколько лучше, чем в городе. Связано это с тем, что в городской черте больше источников загрязнения: выбросов промышленных предприятий и автотранспорта, промышленных стоков, утечек из городской системы канализации, противогололедных реагентов, свалок и бытовых отходов.