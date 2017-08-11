Режим ЧС готовятся объявить в Пермском крае
Накануне в Пермском крае должны быть ввести режим ЧС. Решение об этом правительство приняло еще 26 июля. Сделано это для того, чтобы аграриям и животноводам не пришлось возвращать выделяемые субсидии из-за невыполнения плана по заготовке кормов, который сорвали затяжные дожди. В результате на 9 августа заготовлено 253 тысячи тонн – это 62 % от запланированного объема. Ранее режим ЧС уже был введен в 6 районах края. Кроме того, правительство приняло решение о выделении аграриям дополнительных 120 миллионов рублей субсидий.
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