Газовый ультиматум: Как не попасть под санкции?

Отключают дом за домом. Очередной вентиль специалисты закрутили сегодня в жилом доме в микрорайоне Нагорный. Все это – результат масштабной ревизии газового хозяйства, которая сегодня проводится в Перми. Что делать, чтобы не попасть под санкции?

Приготовить завтрак у Александра Григорьева этим утром вряд ли получится. Газовая плита и колонка исправно работают, но голубое топливо туда не поступает. Хотя по всем счетам пенсионер платит каждый месяц.

Александр Григорьев, житель дома по ул. Качалова, 43: "Какая безопасность? Вот видите, сколько этих домов, одинаковые дома, почему в том доме не отключают?".

С самого раннего утра рядом с домом работают газовые службы. Место огораживают красной лентой. Сначала надо обесточить весь квартал, для этого перекрывают центральную задвижку.

Потом с помощью газового резака, отключают квартиру за квартирой. Двухэтажный шлакоблочный дом был построен еще в 60-х годах прошлого века и сейчас за безопасную транспортировку газа до абонентов здесь никто не отвечает.

Дом по улице Качалова, 43 уникальный. Хотя этот адрес есть на карте города Перми, сегодня фактически никто за здание не отвечает. Здесь нет ни управляющей компании, ни ТСЖ, хотя по закону жители уже давно должны были определиться с формой управления.

По федеральному закону подобные дома сегодня помимо индивидуальных договоров на обслуживание газовых приборов, должны иметь еще и общедомовой. Но для этого надо определиться с формой управления - ТСЖ, управляющая компания или собственные силы.

Евгений Николаев начальник территориального участка газовой службы: "Абоненты были уведомлены надлежащим образом 7 июля, реакции не поступило, договор не заключили. Приходится отключать. В данном случае о безопасности говорить не приходится, потому что договор отсутствует. Когда была последняя проверка – нет информации, они предоставить не могут".

Три года назад в многоквартирном доме по улице Степана Разина произошел взрыв газа, причина – некачественно установленное оборудование. Тогда пострадал один человек, а дом пришлось серьезно перестраивать.

Газовики обещают перекрывать вентили и дальше. В преддверии зимнего отопительного сезона в городе Перми и крае идет масштабная ревизия газового хозяйства, чтобы подобных объектов становилось меньше.