Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Анестезиолог из Кизела осужден за убийство беременной любовницы

Режим ЧС готовятся объявить в Пермском крае →

Газовый ультиматум: Как не попасть под санкции?

смотреть видео

вентиль газ

Отключают дом за домом. Очередной вентиль специалисты закрутили сегодня в жилом доме в микрорайоне Нагорный. Все это – результат масштабной ревизии газового хозяйства, которая сегодня проводится в Перми. Что делать, чтобы не попасть под санкции?

Приготовить завтрак у Александра Григорьева этим утром вряд ли получится. Газовая плита и колонка исправно работают, но голубое топливо туда не поступает. Хотя по всем счетам пенсионер платит каждый месяц.

Александр Григорьев, житель дома по ул. Качалова, 43: "Какая безопасность? Вот видите, сколько этих домов, одинаковые дома, почему в том доме не отключают?".

С самого раннего утра рядом с домом работают газовые службы. Место огораживают красной лентой. Сначала надо обесточить весь квартал, для этого перекрывают центральную задвижку.

Потом с помощью газового резака, отключают квартиру за квартирой. Двухэтажный шлакоблочный дом был построен еще в 60-х годах прошлого века и сейчас за безопасную транспортировку газа до абонентов здесь никто не отвечает.

Дом по улице Качалова, 43 уникальный. Хотя этот адрес есть на карте города Перми, сегодня фактически никто за здание не отвечает. Здесь нет ни управляющей компании, ни ТСЖ, хотя по закону жители уже давно должны были определиться с формой управления.

По федеральному закону подобные дома сегодня помимо индивидуальных договоров на обслуживание газовых приборов, должны иметь еще и общедомовой. Но для этого надо определиться с формой управления - ТСЖ, управляющая компания или собственные силы.

Евгений Николаев начальник территориального участка газовой службы: "Абоненты были уведомлены надлежащим образом 7 июля, реакции не поступило, договор не заключили. Приходится отключать. В данном случае о безопасности говорить не приходится, потому что договор отсутствует. Когда была последняя проверка – нет информации, они предоставить не могут".

Три года назад в многоквартирном доме по улице Степана Разина произошел взрыв газа, причина – некачественно установленное оборудование. Тогда пострадал один человек, а дом пришлось серьезно перестраивать.

Газовики обещают перекрывать вентили и дальше. В преддверии зимнего отопительного сезона в городе Перми и крае идет масштабная ревизия газового хозяйства, чтобы подобных объектов становилось меньше.

Артём Казин

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 11.08.2017 в 09:37 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Анестезиолог из Кизела осужден за убийство беременной любовницы

В Перми отметят День физкультурника

Включи свой двор в программу благоустройства

В центре Перми меняется схема движения

Как назовешь - так и поплывешь

Как Пермь готовят к зиме

Сибирь накормят прикамской свининой

Территория успеха для людей с инвалидностью

Читаем вместе

На час меньше


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Анестезиолог из Кизела осужден за убийство беременной любовницы

Режим ЧС готовятся объявить в Пермском крае →

Обратите внимание

в Перми

Газовый ультиматум: Как не попасть под санкции?

Отключают дом за домом. Очередной вентиль газовики закрутили в жилом доме в микрорайоне Нагорный.
смотреть видео читать11.08.2017 в 09:37
Метки: в Перми, Общество

В муниципальном приюте для животных установили камеры

В пермском муниципальном приюте для безнадзорных собак и кошек установили камеры, а также ввели систему пропусков.
читать10.08.2017 в 19:02
Метки: в Перми, Общество

Не пейте эту воду

По результатам исследования учёных, в Перми 80 % скважин не пригодны для хозяйственно-питьевого водоснабжения.
читать10.08.2017 в 18:45
Метки: в Перми, Общество

В ПГНИУ завершается приемная кампания

На первый курс в ПГНИУ будут зачислены около 3,5 тысяч человек, из них 1887 - на бюджет.
читать10.08.2017 в 18:12
Метки: в Перми, Общество

В Перми отметят День физкультурника

Спортивный праздник пройдет 10 августа в саду Миндовского.
смотреть видео читать10.08.2017 в 17:51
Метки: в Перми, Спорт, Общество

в России

Сибирь накормят прикамской свининой

Из-за африканской чумы свинину в Сибирь будут возить из Пермского края.
смотреть видео читать10.08.2017 в 14:33
Метки: в Пермском крае, в России, Экономика

Программа «ВОВРЕМЯ» стала победителем фестиваля «Голос Евразии»

На Всероссийском фестивале национального вещания «Голос Евразии – 2017» «ВоВремя» стала победителем в номинации «Лучшая развлекательная программа».
смотреть видео читать09.08.2017 в 12:55
Метки: в России, СМИ, Общество

Заснул за рулём или не справился с управлением?

В отношении водителя автобуса, следовавшего по маршруту Пермь-Самара, возбуждено уголовное дело.
смотреть видео читать09.08.2017 в 08:25
Метки: в Перми, в России, Аварии, Происшествия

8 августа - Всемирный день кошек

Если вам нужен преданный друг — он ждёт Вас в приюте Матроскин.
читать08.08.2017 в 16:54
Метки: в Перми, в России, Общество

Штангист из Чусового стал чемпионом России

Наш штангист набрал в сумме двоеборья 366 кг: 168 кг в рывке и 198 кг в толчке.
смотреть видео читать08.08.2017 в 15:11
Метки: в России, Спорт, Общество
Лента новостей RSS каналы

Режим ЧС готовятся объявить в Пермском краеРежим ЧС готовятся объявить в Пермском крае

Газовый ультиматум: Как не попасть под санкции?Газовый ультиматум: Как не попасть под санкции?

Анестезиолог из Кизела осужден за убийство беременной любовницыАнестезиолог из Кизела осужден за убийство беременной любовницы

В муниципальном приюте для животных установили камерыВ муниципальном приюте для животных установили камеры

Не пейте эту водуНе пейте эту воду

Чиновники отказали вдове ветерана войны в жильеЧиновники отказали вдове ветерана войны в жилье

В ПГНИУ завершается приемная кампанияВ ПГНИУ завершается приемная кампания

В Перми отметят День физкультурникаВ Перми отметят День физкультурника

Включи свой двор в программу благоустройстваВключи свой двор в программу благоустройства

В центре Перми меняется схема движенияВ центре Перми меняется схема движения

«Проверено на себе»: учимся бегать«Проверено на себе»: учимся бегать

Как пермяк начал зарабатывать на косплееКак пермяк начал зарабатывать на косплее

Как назовешь - так и поплывешьКак назовешь - так и поплывешь

Как Пермь готовят к зимеКак Пермь готовят к зиме

Каникулы на «пятёрку» в МастерградеКаникулы на «пятёрку» в Мастерграде

Сибирь накормят прикамской свининойСибирь накормят прикамской свининой

Территория успеха для людей с инвалидностьюТерритория успеха для людей с инвалидностью

Читаем вместеЧитаем вместе

ВОВРЕМЯ. Про Добро: Частинский районВОВРЕМЯ. Про Добро: Частинский район

Почувствуй Пульс городаПочувствуй Пульс города

На час меньшеНа час меньше

Собрать в школу и не разоритьсяСобрать в школу и не разориться

Жеребьевка: участники предвыборной гонки «тянули билеты»Жеребьевка: участники предвыборной гонки «тянули билеты»

Глава региона придал ускорение проекту «Новая поликлиника»Глава региона придал ускорение проекту «Новая поликлиника»

Чернушинский район идет на рекордЧернушинский район идет на рекорд

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru