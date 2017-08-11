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Анестезиолог из Кизела осужден за убийство беременной любовницы

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суд

Суд в Перми поставил точку в резонансном деле об убийстве. Трагедия произошла в Кизеловской больнице. На скамье подсудимых врач-анестезиолог. Жертвой стала медсестра той же больницы.

Сколько обвинение просило – столько и получил. В Пермском краевом суде вынесли приговор врачу из города Кизел, который убил свою коллегу-медсестру, с которой находился в интимных отношениях.

Убитая Ксения была на шестом месяце беременности и уже имела от своего коллеги ребенка. Ранее обвиняемый судим не был, на работе характеризуется положительно, женат. Психически здоров – и в этом заключении у суда нет причин сомневаться.

Евгений Герасимов, судья: "Он мог в тот период осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В момент совершения правонарушения он не находился в состоянии аффекта".

Приговор суда – 14 лет в колонии строгого режима, кроме того выплатить 2,5 миллиона рублей матери убитой девушки, которая считает, что самое адекватное наказание – пожизненный срок.

суд

Статья обвинения действительно предусматривает наказание – вплоть до пожизненного заключения. Сложив все факторы, государственный обвинитель запросила у судьи 14 лет лишения свободы, что и прозвучало в приговоре.

Галина Леус, прокурор: "Необходимо учесть и его явку с повинной, активное способствование раскрытию преступления. Ведь он в тот же день написал явку с повинной, на другой день следственным органам выдал шланг, то есть орудие убийства, которым было совершено преступление".

Муж, жена и любовница работали в одной больнице – отношения в треугольнике складывались непростые. Молодой врач уходил и возвращался к законной жене, обещал любовнице развестись. В итоге их последний разговор закончился тем, что прямо в больнице он избил Ксению, задушил, а после сам вызвал полицию.

Приговор вынесен, но точка не поставлена. По закону у каждой из сторон есть десять суток, чтобы решение суда обжаловать, и скорее всего обжалование поступит со стороны осужденного.

 

Метки: в Пермском крае, Происшествия, Преступления

Опубликовано: 11.08.2017 в 09:15 в рубрике - Вести Пермь

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