Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Жеребьевка: участники предвыборной гонки «тянули билеты»

На час меньше →

Собрать в школу и не разориться

смотреть видео

школьный базар

Еще одно сентябрьское событие, подготовка к которому также начинается в августе. В Перми фактически завершено открытие школьных базаров. На эти числа августа традиционно приходится ажиотаж в покупках.

Для Софьи главное красота. А вот мама Ольга смотрит еще и на качество – чтобы рюкзак у первоклашки был с ортопедической спинкой. Школьные базары открылись на каждом рынке города, один из самых крупных – на Центральном. Здесь есть все, говорят нынче в моде портфели в форме зайцев и не только.

Ева Русских: "Выпускают такие рюкзачки с рисунком 3D, то есть такие выпуклости, картинки бывают разные – котята, мишутки. Старшеклассники, начиная с пятого класса, выбирают уже облегченные модели".

школьный базар

Ценник разный. От 2000 рублей и до бесконечности. И это только на принадлежности. Плюсом стоимость формы – тоже от 2000 и портфеля – от 1000. Не дешево. Хотя, смотря с чем сравнивать – тот же самый комплект в «Столице» выходит в 3-4 раза дороже.

Анна Зуева, руководитель пермской общественной организации «Территория Семьи»: "Мы проводим акцию «Собери ребенка в школу», цель акции – собрать в школу детей, которые нуждаются, у которых нет возможности самостоятельно обеспечить своего ребенка полным набором канцтоваров".

Желающие помочь могут отнести вещи в магазины «Карандаш» или в эту субботу в «Ашан». Подробная информация доступна в интернете, куда, кстати, начинают перебираться и сами школьные базары.

В последнее время среди мам и пап все большей популярностью начинают пользоваться интернет-магазины. Это для тех, кто не может или не хочет ходить по магазинам обычным. В них тот же самый ассортимент: тетрадки, ручки, дневники, а при заказе на определенную сумму – доставка бесплатная.

После того, как вы сложили все необходимое в корзину и оплатили, например, по карте, ваш заказ, как и еще сотня других каждый день, приходит на склад. Здесь все собирают и доставляют в удобное место.

Анна Пасынкова директор интернет-магазина: "Не нужно ходить по магазинам, то есть посмотреть спокойно с ребенком, посидеть, выбрать нужные картинки и рисунки, оплатить, и вам привезут заказ в удобное время и место".

Школьных базаров в Перми как грибов. Поэтому решение потратить время и купить подешевле или, наоборот, подороже, но поближе к дому, а может через интернет – за родителями или каждым конкретным школьником.

 

Данил Гусельников

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 10.08.2017 в 11:35 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Жеребьевка: участники предвыборной гонки «тянули билеты»

Глава региона придал ускорение проекту «Новая поликлиника»

Чернушинский район идет на рекорд

Мобильный Интернет стал в 10 раз быстрее

Пермяков оставляют без воды и газа целыми многоэтажками

Чаепитие с Евгением Онегиным: как это было

Новостройка под снос

Оптика в деревню: связисты устраняют цифровое неравенство

Фонд капремонта произведет перерасчет собственникам приватизированных квартир

Пермской «автомаме» выписали штраф за езду с ребенком на руках


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Жеребьевка: участники предвыборной гонки «тянули билеты»

На час меньше →

Обратите внимание

в Перми

Почувствуй Пульс города

Чем живет наш город и как проводят время пермяки? Чем мы гордимся, а что хотим изменить?
смотреть видео читать10.08.2017 в 12:17
Метки: в Перми, Общество

На час меньше

Время работы платных парковок в Перми может сократиться на час - с 9 до 19 часов.
смотреть видео читать10.08.2017 в 11:55
Метки: в Перми, Общество

Собрать в школу и не разориться

Август - горячая пора для школьных базаров.
смотреть видео читать10.08.2017 в 11:35
Метки: в Перми, Общество

Глава региона придал ускорение проекту «Новая поликлиника»

К 2019 году пермяки свои поликлиники не узнают - ремонт, экстренный прием без записи и никаких очередей.
смотреть видео читать10.08.2017 в 10:55
Метки: в Перми, в Пермском крае, Здоровье

Мобильный Интернет стал в 10 раз быстрее

Сверхскоростной мобильный интернет появился уже в 28 городах Пермского края. Речь о технологиях поколения 4G.
смотреть видео читать10.08.2017 в 10:13
Метки: в Перми, Общество

в России

Программа «ВОВРЕМЯ» стала победителем фестиваля «Голос Евразии»

На Всероссийском фестивале национального вещания «Голос Евразии – 2017» «ВоВремя» стала победителем в номинации «Лучшая развлекательная программа».
смотреть видео читать09.08.2017 в 12:55
Метки: в России, СМИ, Общество

Заснул за рулём или не справился с управлением?

В отношении водителя автобуса, следовавшего по маршруту Пермь-Самара, возбуждено уголовное дело.
смотреть видео читать09.08.2017 в 08:25
Метки: в Перми, в России, Аварии, Происшествия

8 августа - Всемирный день кошек

Если вам нужен преданный друг — он ждёт Вас в приюте Матроскин.
читать08.08.2017 в 16:54
Метки: в Перми, в России, Общество

Штангист из Чусового стал чемпионом России

Наш штангист набрал в сумме двоеборья 366 кг: 168 кг в рывке и 198 кг в толчке.
смотреть видео читать08.08.2017 в 15:11
Метки: в России, Спорт, Общество

Автобус «Пермь-Самара» попал в ДТП

Автобус врезался в бетонный блок в 8 км от Самары. К счастью, никто не пострадал.
читать08.08.2017 в 10:46
Метки: в России, Аварии
Лента новостей RSS каналы

ВОВРЕМЯ. Про Добро: Частинский районВОВРЕМЯ. Про Добро: Частинский район

Почувствуй Пульс городаПочувствуй Пульс города

На час меньшеНа час меньше

Собрать в школу и не разоритьсяСобрать в школу и не разориться

Жеребьевка: участники предвыборной гонки «тянули билеты»Жеребьевка: участники предвыборной гонки «тянули билеты»

Глава региона придал ускорение проекту «Новая поликлиника»Глава региона придал ускорение проекту «Новая поликлиника»

Чернушинский район идет на рекордЧернушинский район идет на рекорд

Мобильный Интернет стал в 10 раз быстрееМобильный Интернет стал в 10 раз быстрее

Пермяков оставляют без воды и газа целыми многоэтажкамиПермяков оставляют без воды и газа целыми многоэтажками

Список дел: Зоопарк, галерея и новая сцена для оперногоСписок дел: Зоопарк, галерея и новая сцена для оперного

Операция «Мигрант»: результаты впечатляютОперация «Мигрант»: результаты впечатляют

По краю «гуляли» фальшивые рубли и долларыПо краю «гуляли» фальшивые рубли и доллары

Жители Кудымкара просят назначить публичные слушанияЖители Кудымкара просят назначить публичные слушания

Чаепитие с Евгением Онегиным: как это былоЧаепитие с Евгением Онегиным: как это было

Новостройка под сносНовостройка под снос

Оптика в деревню: связисты устраняют цифровое неравенствоОптика в деревню: связисты устраняют цифровое неравенство

Крайизбирком и Минсоцразвития подписали соглашение о взаимодействииКрайизбирком и Минсоцразвития подписали соглашение о взаимодействии

Фонд капремонта произведет перерасчет собственникам приватизированных квартирФонд капремонта произведет перерасчет собственникам приватизированных квартир

Пермской «автомаме» выписали штраф за езду с ребенком на рукахПермской «автомаме» выписали штраф за езду с ребенком на руках

В Осе полицейские спасли из огня 20 человекВ Осе полицейские спасли из огня 20 человек

Пермячка стала победительницей Первенства России по тхэквондоПермячка стала победительницей Первенства России по тхэквондо

«Стальные Тигры» взяли Кубок регионов«Стальные Тигры» взяли Кубок регионов

В Перми откроется новый авиарейс в НовосибирскВ Перми откроется новый авиарейс в Новосибирск

Играй, гормон: Рождаемость падает?Играй, гормон: Рождаемость падает?

Программа «ВОВРЕМЯ» стала победителем фестиваля «Голос Евразии»Программа «ВОВРЕМЯ» стала победителем фестиваля «Голос Евразии»

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru