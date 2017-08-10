Собрать в школу и не разориться

Еще одно сентябрьское событие, подготовка к которому также начинается в августе. В Перми фактически завершено открытие школьных базаров. На эти числа августа традиционно приходится ажиотаж в покупках.

Для Софьи главное красота. А вот мама Ольга смотрит еще и на качество – чтобы рюкзак у первоклашки был с ортопедической спинкой. Школьные базары открылись на каждом рынке города, один из самых крупных – на Центральном. Здесь есть все, говорят нынче в моде портфели в форме зайцев и не только.

Ева Русских: "Выпускают такие рюкзачки с рисунком 3D, то есть такие выпуклости, картинки бывают разные – котята, мишутки. Старшеклассники, начиная с пятого класса, выбирают уже облегченные модели".

Ценник разный. От 2000 рублей и до бесконечности. И это только на принадлежности. Плюсом стоимость формы – тоже от 2000 и портфеля – от 1000. Не дешево. Хотя, смотря с чем сравнивать – тот же самый комплект в «Столице» выходит в 3-4 раза дороже.

Анна Зуева, руководитель пермской общественной организации «Территория Семьи»: "Мы проводим акцию «Собери ребенка в школу», цель акции – собрать в школу детей, которые нуждаются, у которых нет возможности самостоятельно обеспечить своего ребенка полным набором канцтоваров".

Желающие помочь могут отнести вещи в магазины «Карандаш» или в эту субботу в «Ашан». Подробная информация доступна в интернете, куда, кстати, начинают перебираться и сами школьные базары.

В последнее время среди мам и пап все большей популярностью начинают пользоваться интернет-магазины. Это для тех, кто не может или не хочет ходить по магазинам обычным. В них тот же самый ассортимент: тетрадки, ручки, дневники, а при заказе на определенную сумму – доставка бесплатная.

После того, как вы сложили все необходимое в корзину и оплатили, например, по карте, ваш заказ, как и еще сотня других каждый день, приходит на склад. Здесь все собирают и доставляют в удобное место.

Анна Пасынкова директор интернет-магазина: "Не нужно ходить по магазинам, то есть посмотреть спокойно с ребенком, посидеть, выбрать нужные картинки и рисунки, оплатить, и вам привезут заказ в удобное время и место".

Школьных базаров в Перми как грибов. Поэтому решение потратить время и купить подешевле или, наоборот, подороже, но поближе к дому, а может через интернет – за родителями или каждым конкретным школьником.