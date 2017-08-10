На час меньше
Время работы платных парковок в Перми может сократиться на час. В администрации города предложили отрезать полчаса от платного времени утром и столько же вечером. Таким образом платить деньги необходимо будет только за время с 9 до 19 часов. Поправки направлены в Думу на утверждение депутатам. Вместе с тем планируется увеличить и время бесплатной стоянки с 15 до 20 минут. Решения основаны на годовом мониторинге работы системы платных парковок. В том числе это делается для того, чтобы с утра родители успевали отвести детей в школу и детский сад без оплаты парковочного места.
Максим Кис, начальник дирекции дорожного движения: "Почему бы людям не создать некоторое удобство? Это не ломает никак саму систему ограничения по парковкам, но создает неудобство значительному количеству людей. Поэтому, на наш взгляд, правильно, что должны корректироваться эти параметры".
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