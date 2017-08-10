Жеребьевка: участники предвыборной гонки «тянули билеты»

Кандидаты в губернаторы Пермского края идут в народ. В Пермском доме журналиста прошла жеребьевка бесплатного эфира на региональных теле- и радиоканалах, которым уже в ближайшее время кандидаты воспользуются для агитации. Законом предусмотрен 1 час бесплатного эфира на телевизионных площадках «России», «России-24», СТВ-25 (этот канал работает на территории Лысьвы, Чусового и Горнозаводска), а также на радиостанциях «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России». Закон предусматривает, что 50% этого времени, то есть полчаса, займут агитационные ролики, другие полчаса - дискуссии, или, в более привычном понимании, дебаты. Они стартуют 14 августа. Всего 4 дискуссионные программы, которые будут идти в прямом эфире каждый понедельник. Сегодня участники предвыборной гонки либо их представители «тянули билеты»: в них отражены даты проведения дебатов.

Избирательной комиссией Пермского края зарегистрировано пять кандидатов на должность губернатора региона, выдвинутые региональными отделениями пяти политических партий: это Владимир Аликин – «Справедливая Россия», Олег Постников – ЛДПР, Максим Решетников – «Единая Россия», Андрей Степанов – "Патриоты России", Ирина Филатова – КПРФ.

Александр Смертин, секретарь избирательной комиссии Пермского края: "У нас продлится агитация с 12 августа по пятницу, 8 сентября, до 24.00. Не допускаются призывы к свержению власти, экстремистские высказывания, нельзя призывать голосовать за других кандидатов".