Заснул за рулём или не справился с управлением?

Уточненные подробности аварии пермского автобуса под Самарой. Не доехали всего 8 километров. В отношении водителя автобуса, который следовал по маршруту Пермь-Самара, возбудили уголовное дело. Санкции по статье предусматривают штраф до 10 тысяч рублей. Видео с места аварии предоставили наши самарские коллеги.

Накануне утром пассажирский автобус недалеко от Самары врезался в бетонные блоки в месте проведения ремонтных работ. По имеющимся версиям, водитель либо заснул за рулем, либо не справился с управлением. Пассажиры отделались ушибами, госпитализация никому не потребовалась. Без стресса однако не обошлось. После ДТП всех отправили в Самару попутным транспортом.