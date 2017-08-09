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Заснул за рулём или не справился с управлением?
Уточненные подробности аварии пермского автобуса под Самарой. Не доехали всего 8 километров. В отношении водителя автобуса, который следовал по маршруту Пермь-Самара, возбудили уголовное дело. Санкции по статье предусматривают штраф до 10 тысяч рублей. Видео с места аварии предоставили наши самарские коллеги.
Накануне утром пассажирский автобус недалеко от Самары врезался в бетонные блоки в месте проведения ремонтных работ. По имеющимся версиям, водитель либо заснул за рулем, либо не справился с управлением. Пассажиры отделались ушибами, госпитализация никому не потребовалась. Без стресса однако не обошлось. После ДТП всех отправили в Самару попутным транспортом.
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