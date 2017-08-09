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Развитие моногорода: Очерские предприятия завоевывают рынок

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Решетников

Развитие для моногородов Пермского края. Варианты на примере Очера обсуждали главы исполнительной и законодательной власти региона во время рабочей поездки.

Мечта каждого советского школьника – работать на заводе по производству лимонада – для Елены как будто бы сбылась. Теперь она точно знает, что главное в этом напитке вовсе не пузыри, а хорошо подготовленная вода.

Елена Филимонова: "Мы же еще воду простую льем, и лимонад вкусный очень".

лимонад

Завод известный далеко за пределами Пермского края сейчас готовится к реализации новой инвестиционной программы. Ее презентуют Максиму Решетникову и Валерию Сухих, прибывшим в Очер с рабочим визитом. Уже в следующем году по программе моногородов здесь должны построить новую дорогу до предприятия и еще один цех по производству исключительно натуральных напитков.

Илья Ворошилов, генеральный директор ООО «Очерский завод напитков»: "Перспективы по сбыту мы видим в ЗОЖ тренде, мы усиливаем производство воды чистой".

поликлиника

О здоровье и не только задумались и в местной районной больнице. Благодаря участию в краевом проекте «Новая поликлиника» время ожидания приема у терапевта и педиатра снизилось. А новый ремонт и перепланировка должны сделать пребывание пациента удобным и комфортным.

Очерский машиностроительный завод свою первую продукцию выпустил еще в 1761 году. Построили по указу Екатерины специально для производства кровельного железа. Сейчас основное производство - это колесные пары и изделия для нефтяной промышленности.

И это уже следующий пункт совместного визита представителей исполнительной и законодательной власти региона. Закон о специнвестконтрактах в Прикамье приняли первыми в России, и сейчас он уже приносит свои плоды.

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: "Предприятие, имеющее ресурс для развития, вкладывает в перспективу, а все уровни власти оказывают содействие, в том числе и послабление в налогах".

машзавод Очер

Завод - градообразующее предприятие для Очера. А учитывая приобретенный статус моногорода, это накладывает дополнительную ответственность. Благо, на ближайшее будущее заказами обеспечены.

Максим Решетников, временно исполняющий обязанности Пермского края: "Предприятие развивается,  на сегодняшний момент работают 820 человек, есть перспективы развития, предприятию будем помогать. Понятно, что делать. Будем двигаться. Впечатления очень хорошие, люди точно знают, что делать".

Совместными усилиями теперь здесь предстоит решить вопрос оформления земли и строительства дороги до предприятия. А инвестиционный план здесь уже расписан на несколько лет вперед.

Сергей Овчинников

Метки: в Пермском крае, Власть, Экономика

Опубликовано: 09.08.2017 в 09:15 в рубрике - Вести Пермь

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