Пермский художник проиллюстрировал редкий роман Майн Рида

Пермский художник Олег Иванов, известный рисунками сказочных персонажей на стенах домов, во второй раз проиллюстрировал роман Майн Рида «Гвен Уинн: Роман долины реки Уай». Это произведение выходило на русском языке только однажды – в переводе пермского лингвиста Дмитрия Арсеньева. Книгу напечатало пермское издательство «Стрелец», а проиллюстрировал все тот же Олег Иванов. Он завершил работу, начатую художником Николаем Горбуновым. Сейчас пермское издание романа «Гвен Уинн» – библиографическая редкость.

В июле этого года в Саранском издательстве выпустили новую редакцию романа, где использованы 3 рисунка, которые Олег Иванов сделал 20 лет назад. Всего в книге 10 полосных иллюстраций, цветной форзац и вставка на обложку с портретом главной героини. Олег Иванов рассказывает, что работал над иллюстрациями больше 2 месяцев. Заново изучал одежду, утварь и быт конца 19 века, особенности архитектуры Англии и Франции, архитектуру конкретных городов. Возникли и технические проблемы – оказалось, что современной чертежной тушью невозможно рисовать, поскольку ее состав изменился. Художник нашел жидкую китайскую тушь и все иллюстрации выполнил ей.