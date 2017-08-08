В селе Троица прошел фестиваль «Звенидень»

В селе Троица прошел фестиваль поэзии и музыки «Звенидень». Участники устроили «Диалог на троих». Экспериментальный манифест по стихам современных поэтов, после него – музыкальный блог и поэтический слэм, а также выступление Александра Вавилова, Ивана Козлова, Антона Бахарева и других молодых авторов.

Александр уже не первый раз на поэтических слэмах. В такой творческой атмосфере часто приходят поэтические строки, поэтому блокнот и ручка всегда под рукой.

Александр Чертов: "Можно сказать о такси, о трамваях, о личных встречах и о том, почему идёт дождь. Сложно описывать своё творчество до того, как оно окончено до конца".

Фестиваль поэзии и музыки «Звенидень» проходит в доме музее Василия Каменского уже в пятый раз. В этом году он состоит из трёх частей. Первая – это Экспериментальный манифест по стихам современных поэтов под названием «Диалог на троих».

В этом мини-спектакле молодые поэты попытались порассуждать на тему, что такое поэт в современном мире.

Евгений Гусев, организатор фестиваля поэзии и музыки «Звенидень»: "Мы видим по результату всего срез поэта, вместе с его переживаниями. "Поэт в России больше, чем он сам, два места занимает пусть в трамвае". Поэт – это не просто человек, который пишет стихи один, он пишет стихи, используя жизнь своего лирического героя, а также жизнь читателя".

После спектакля прошли поэтические выступления авторов из Перми, Екатеринбурга, Липецка, и впервые – поэтический слэм. Была предусмотрена и активная площадка для гостей фестиваля. Они смогли сыграть в домино, городки и другие дачные игры.

Из развлечений молодым поэтами были предложены деревянные пазлы, которые на самом деле являются фрагментами «Железобетонной поэмы» великого авиатора и футуриста Василия Каменского.

Такое времяпровождение было крайне популярно во времена, когда жил и работал Василий Каменский. Как выяснилось, нашим современникам, которых, кстати, набралось немало, стихи, свежий воздух и музыка тоже по душе.