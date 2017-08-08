«Амкару» нужны победные очки

В 4 туре чемпионата России в противостоянии с московским «Динамо» пермский футбольный клуб «Амкар» потерпел очередное поражение, 4-е подряд с начала сезона. В первом тайме фрагментами нашей команде удавалось показывать неплохой футбол, но соперник допустил меньше ошибок и продемонстрировал более высокое мастерство при завершении атак. Во втором тайме пермские ворота были взяты трижды: Панченко, Золотовым и Вандерсоном. У виновных в грубейших ошибках амкаровцев, по информации тренерского штаба, в раздевалке были слезы.

Андрей Каряка, старший тренер ФК «Амкар»: "Даже во втором тайме после пропущенного гола были хорошие подходы. Чего-то чуть-чуть не хватало. На добивании не успевали и удары подводили на точность. Потом, когда уже 2-й гол пропустили, побежали большими силами вперёд. И такая грубая ошибка и 3-й гол".

Главный судья матча Евгений Турбин получил неудовлетворительную оценку за свою работу от инспектора встречи Александра Колобаева. Ошибочными признаны два решения рефери в конце матча, когда сначала он не назначил пенальти в ворота «Динамо» за фол на Гасилине, а затем в другом эпизоде не удалил футболиста «Амкара» Конде. Поданную апелляцию Турбина оценит контрольно-квалификационная комиссия. При худшем исходе арбитр покинет Премьер Лигу и будет переведён на работу в Футбольную Национальную Лигу.

«Амкару» же с нулевым турнирным балансом нужны победные очки и поддержка зрителей в следующей домашней встрече с «Уфой», которая состоится 8 августа на пермском стадионе «Звезда», начало в 19:30.